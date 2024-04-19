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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Эксперт рассказал, что будет с ценами на яйца в Ростовской области перед Пасхой

Стало известно, что будет с ценами на яйца в Ростовской области перед Пасхой

19 апреля 2024, 07:13
Фото: Unsplash
Эксперт рассказал, что будет с ценами на яйца в Ростовской области перед Пасхой

Экономист Морковкин ответил на вопрос о подорожании яиц перед Пасхой в Ростове

В России, в том числе Ростовской области, рост спроса на яйца не станет причиной подорожания яиц, сообщил RostovGazeta доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Он рассказал, что перед Пасхой традиционно ожидается небольшой всплеск спроса, однако он не приведет к подорожанию яиц.

«По данным Минсельхоза РФ, объем производства яиц в России полностью покрывает потребности рынка. В настоящее время цены на куриные яйца стабилизировались, их можно считать равновесными: баланс спроса и предложения достигнут. Ассортимент яиц от разных производителей сейчас в магазинах шире, чем был ранее осенью 2023 года», — рассказал собеседник.

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Он добавил, что птицефабрики и торговые сети заблаговременно готовятся к краткосрочному сезонному росту спроса на яйца накануне Пасхи и имеют дополнительные запасы товара, что исключает риск нехватки яиц на полках торговых точек и делает минимальным риск их подорожания.

«При этом суммарная прибыль крупнейших производителей яиц в стране в 2023 году выросла в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Если в 2022 году крупнейшие птицефабрики суммарно заработали около 6 миллиардов рублей чистой прибыли, то в 2023-м — уже более 15 миллиардов рублей», — уточнил Дмитрий Морковкин.

Ранее в ЦБ объяснили высокие цены на мясо в Ростовской области.

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