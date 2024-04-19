Стало известно, что будет с ценами на яйца в Ростовской области перед Пасхой

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Он рассказал, что перед Пасхой традиционно ожидается небольшой всплеск спроса, однако он не приведет к подорожанию яиц.
«По данным Минсельхоза РФ, объем производства яиц в России полностью покрывает потребности рынка. В настоящее время цены на куриные яйца стабилизировались, их можно считать равновесными: баланс спроса и предложения достигнут. Ассортимент яиц от разных производителей сейчас в магазинах шире, чем был ранее осенью 2023 года», — рассказал собеседник.
Он добавил, что птицефабрики и торговые сети заблаговременно готовятся к краткосрочному сезонному росту спроса на яйца накануне Пасхи и имеют дополнительные запасы товара, что исключает риск нехватки яиц на полках торговых точек и делает минимальным риск их подорожания.
«При этом суммарная прибыль крупнейших производителей яиц в стране в 2023 году выросла в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Если в 2022 году крупнейшие птицефабрики суммарно заработали около 6 миллиардов рублей чистой прибыли, то в 2023-м — уже более 15 миллиардов рублей», — уточнил Дмитрий Морковкин.
Ранее в ЦБ объяснили высокие цены на мясо в Ростовской области.