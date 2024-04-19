Стало известно, что будет с ценами на яйца в Ростовской области перед Пасхой

«При этом суммарная прибыль крупнейших производителей яиц в стране в 2023 году выросла в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Если в 2022 году крупнейшие птицефабрики суммарно заработали около 6 миллиардов рублей чистой прибыли, то в 2023-м — уже более 15 миллиардов рублей», — уточнил Дмитрий Морковкин.