Стало известно, каких специалистов могут заменить роботы в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Он сообщил, что с развитием автоматизированных сервисов, искусственного интеллекта, онлайн-технологий и новых приложений, многие рутинные задачи, выполняемые с помощью ручного труда, будут заменены роботом.
По его словам, соискатели уже сейчас начинают конкурировать с искусственным интеллектом в таких профессиях, как оператор call-центра, кассир, бухгалтер, администратор торговых залов, курьер, фасовщик или таксист.
«Однако не стоит воспринимать автоматизацию как угрозу: можно воспользоваться возможностями, которые она предоставляет. К примеру, автоматизация может освободить операторов колл-центров от рутины и позволить им сосредоточиться на более сложных и важных задачах», — отметил собеседник.
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