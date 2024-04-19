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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Стало известно, каких специалистов могут заменить роботы в Ростовской области

Стало известно, каких специалистов могут заменить роботы в Ростовской области

19 апреля 2024, 13:01
Фото: Unsplash
Стало известно, каких специалистов могут заменить роботы в Ростовской области

Эксперт Павлов рассказал, каких специалистов могут заменить роботы в Ростове

В России, в том числе Ростовской области, соискатели в различных областях на рынке труда будут конкурировать с искусственным интеллектом, рассказал RostovGazeta руководитель департамента клиентской поддержки цифрового финансового сервиса Lime Артем Павлов.

Он сообщил, что с развитием автоматизированных сервисов, искусственного интеллекта, онлайн-технологий и новых приложений, многие рутинные задачи, выполняемые с помощью ручного труда, будут заменены роботом.

По его словам, соискатели уже сейчас начинают конкурировать с искусственным интеллектом в таких профессиях, как оператор call-центра, кассир, бухгалтер, администратор торговых залов, курьер, фасовщик или таксист.

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«Однако не стоит воспринимать автоматизацию как угрозу: можно воспользоваться возможностями, которые она предоставляет. К примеру, автоматизация может освободить операторов колл-центров от рутины и позволить им сосредоточиться на более сложных и важных задачах», — отметил собеседник.

Ранее губернатор Ростовской области Голубев заявил о росте зарплат на 15%.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рынок труда#Искусственный интеллект#Роботы#Автоматизация
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