Стало известно, каких специалистов могут заменить роботы в Ростовской области

«Однако не стоит воспринимать автоматизацию как угрозу: можно воспользоваться возможностями, которые она предоставляет. К примеру, автоматизация может освободить операторов колл-центров от рутины и позволить им сосредоточиться на более сложных и важных задачах», — отметил собеседник.