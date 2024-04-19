Учеников одной из школ Гукова массово проверят на туберкулез

В редакцию RostovGazeta обратились родители учеников одной из школ в Гуково Ростовской области. Они возмущены вскрывшейся информацией о том, что месяц назад в детском образовательном учреждении якобы работал охранник с открытой формой туберкулеза.

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