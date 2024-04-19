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Published Сегодня, 13:46

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Updated Сегодня, 13:48

Горожане рассказали, что в школе Ростовской области работал охранник с туберкулезом

Учеников одной из школ Гукова массово проверят на туберкулез

19 апреля 2024, 13:46
Фото: 1MI
Горожане рассказали, что в школе Ростовской области работал охранник с туберкулезом
В редакцию RostovGazeta обратились родители учеников одной из школ в Гуково Ростовской области. Они возмущены вскрывшейся информацией о том, что месяц назад в детском образовательном учреждении якобы работал охранник с открытой формой туберкулеза.

Подозрения родителей учеников из школы в Гуково вызвало странное сообщение от руководства образовательного учреждения, которое появилось в родительском чате.

В нем сообщалось, дескать, что, согласно предписанию Роспотребнадзора, в школе проводятся противоэпидемические мероприятия. Проведена дезинфекция. Сотрудники школы направлены на флюорографическое обследование. А для школьников организовано проведение диаскинтеста 3 мая.

Не понимая, что происходит, первым делом родители узнали, что диаскинтест — это один из способов диагностики туберкулеза. Но это только усилило панику.

«Со слов педагогов, мы выяснили, что якобы месяц назад в школе работал охранник с открытой формой туберкулеза. А „кипиш“ по этому поводу начался только вчера», — отмечает мама одного из учеников школы в Гуково Светлана Авдеева.

Родителям объяснили, что охранников нанимает не школа, а охранная фирма. И именно частная компания предъявляет требования к здоровью своих сотрудников.

«Похожий случай был зимой в другой школе Гуково, — рассказывает мама ученика. — Только тогда охранник умер от открытой формы туберкулеза».
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Родители рассказывают, что у кого из детей результат диаскинтеста будет положительным, тех направят на флюорографию и анализы.Родители рассказывают, что у кого из детей результат диаскинтеста будет положительным, тех направят на флюорографию и анализы.
Родители рассказывают, что у кого из детей результат диаскинтеста будет положительным, тех направят на флюорографию и анализы.
Фото: wikimedia.org

Родители рассказывают, что у кого из детей результат диаскинтеста будет положительным, тех направят на флюорографию и анализы.

«А моему ребенку делать диаскинтест нельзя по медицинским показаниям — в конце месяца нам назначено серьезное лечение. Поэтому завтра будем делать флюорографию. Но, как мне разъяснили, инкубационный период у туберкулеза длится до восьми месяцев и больше. То есть теперь придется каждый месяц облучать моего ребенка?» — возмущается Светлана Авдеева.

На момент публикации материала разъяснить ситуацию не удалось. В школе на звонки корреспондента RostovGazeta никто не снимал трубку. В отделе образования Гуково попросили дождаться руководителя, которая, по словам собеседницы, на момент звонка находилась в администрации.

«Руководитель ответит на все ваши вопросы. Прозванивайте», — порекомендовали в отделе образования.

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, как обеспечивается охрана в школах Ростовской области.

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