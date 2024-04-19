В половине проверенных в Ростове автобусах не работали кондиционеры

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
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Updated Сегодня, 17:39
Так, 18 апреля две мониторинговые группы провели рейды на остановках «пр. Университетский» и «ГПЗ-10». В ходе проверок было осмотрено 54 транспортных средства, в 27 из них были выявлены нарушения температурного режима.
«За допущенные нарушения к перевозчикам применены меры гражданско-правовой ответственности. Им поручено принять оперативные меры и обеспечить комфортные условия для пассажиров», — сообщили в городском Департаменте транспорта.
Отмечается, что проверки по соблюдению температурного режима в салонах общественного транспорта будут продолжены.
Пассажирам рекомендовано в случае выявления фактов работы общественного транспорта с неисправным или выключенным кондиционером обращаться в городской центр управления пассажирскими перевозками.
Ранее стало известно, что схему движения автобусов поменяют в Ростове 21 апреля.