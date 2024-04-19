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В автобусах в Ростове обнаружили 27 неработающих кондиционеров

В половине проверенных в Ростове автобусах не работали кондиционеры

19 апреля 2024, 17:37
Фото: 1MI
В автобусах в Ростове обнаружили 27 неработающих кондиционеров
В связи с установившейся в Ростове-на-Дону аномальной жарой городской департамент транспорта усилил контроль за соблюдением температурного режима в салонах общественного транспорта. Регулярные проверки проводятся перед выездом подвижного состава на линии, сообщает городская администрация.

Так, 18 апреля две мониторинговые группы провели рейды на остановках «пр. Университетский» и «ГПЗ-10». В ходе проверок было осмотрено 54 транспортных средства, в 27 из них были выявлены нарушения температурного режима.

«За допущенные нарушения к перевозчикам применены меры гражданско-правовой ответственности. Им поручено принять оперативные меры и обеспечить комфортные условия для пассажиров», — сообщили в городском Департаменте транспорта.
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Отмечается, что проверки по соблюдению температурного режима в салонах общественного транспорта будут продолжены.

Пассажирам рекомендовано в случае выявления фактов работы общественного транспорта с неисправным или выключенным кондиционером обращаться в городской центр управления пассажирскими перевозками.

Ранее стало известно, что схему движения автобусов поменяют в Ростове 21 апреля.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Пассажиры#Контроль#Проверки#Перевозчики#Температурный режим
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