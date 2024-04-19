В Ростове создали систему для дальнего обнаружения беспилотников

Безуглов отметил, что система «Фарватер» может успешно обнаруживать БПЛА, используемые для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые летят по заданной траектории, не контролируемой оператором через радиоканал. Это значительное преимущество перед военными радарами, а также экономически более эффективное решение.