В Ростове создали систему для дальнего обнаружения беспилотников

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Руководитель проекта Антон Безуглов поделился информацией о новой разработке. По его словам, это рабочий прототип, готовый к запуску в серийное производство при наличии заказа.
Новая система предлагает возможность обнаружения малых беспилотников на расстоянии до 200-300 километров и больших — до 500 километров.
Безуглов отметил, что система «Фарватер» может успешно обнаруживать БПЛА, используемые для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые летят по заданной траектории, не контролируемой оператором через радиоканал. Это значительное преимущество перед военными радарами, а также экономически более эффективное решение.
Система «Фарватер» работает на основе обнаружения характерного звука вращения винтов БПЛА и может быть стационарной или портативной.
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