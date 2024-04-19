В Ростове задержали мужчину укравшего гуманитарную помощь у вдовы Моторолы

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Напомним, что о краже части груза гуманитарной помощи для российских бойцов стало известно накануне. Сбором груза занималась вдова ополченца Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Она вместе с другими активистами переносила товары из жилого помещения в автомобиль. В это время кто-то воспользовался моментом и украл часть вещей.
Теперь стало известно, что полиция Ростова-на-Дону задержала подозреваемого. Он находится под стражей в Октябрьском отделе полиции.
Задержанный раскаялся в содеянном и высказал просьбу о мирном разрешении ситуации.
Однако волонтёры, работающие в организациях «Добро в Дом» и группе гуманитарной помощи, отказали преступнику в мирном урегулировании ситуации, указывая на серьезность совершенного им проступка.
Они отмечают, что давали ему шанс добровольно прийти в полицию с повинной, но он им не воспользовался.