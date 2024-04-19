В Ростове задержали мужчину укравшего гуманитарную помощь у вдовы Моторолы

Напомним, что о краже части груза гуманитарной помощи для российских бойцов стало известно накануне. Сбором груза занималась вдова ополченца Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Она вместе с другими активистами переносила товары из жилого помещения в автомобиль. В это время кто-то воспользовался моментом и украл часть вещей.