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В Ростове задержали мужчину укравшего гуманитарную помощь

В Ростове задержали мужчину укравшего гуманитарную помощь у вдовы Моторолы

19 апреля 2024, 18:18
Фото: 1MI
В Ростове задержали мужчину укравшего гуманитарную помощь
В Ростове задержали вора, похитившего гуманитарный груз у вдовы ополченца Арсена Павлова, сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, что о краже части груза гуманитарной помощи для российских бойцов стало известно накануне. Сбором груза занималась вдова ополченца Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Она вместе с другими активистами переносила товары из жилого помещения в автомобиль. В это время кто-то воспользовался моментом и украл часть вещей.

Теперь стало известно, что полиция Ростова-на-Дону задержала подозреваемого. Он находится под стражей в Октябрьском отделе полиции.

Задержанный раскаялся в содеянном и высказал просьбу о мирном разрешении ситуации.

Однако волонтёры, работающие в организациях «Добро в Дом» и группе гуманитарной помощи, отказали преступнику в мирном урегулировании ситуации, указывая на серьезность совершенного им проступка.

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Они отмечают, что давали ему шанс добровольно прийти в полицию с повинной, но он им не воспользовался.

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