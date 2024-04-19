rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Появилось видео задержания экс-министра экологии Ростовской области Урбана

В Сеть слили видео задержания экс-министра экологии Ростовской области Урбана

19 апреля 2024, 10:27
Фото: t.me/cheRostov
Появилось видео задержания экс-министра экологии Ростовской области Урбана
В Ростове задержан экс глава министерства экологии Ростовской области Геннадий Урбан, сообщили в региональном управлении ФСБ.

После ухода с министерской должности Урбан возглавил филиал ФГБУ «Россельхозцентр». Его самого и его заместителя Асмик Маркарян подозревают в присвоении и растрате более 11 миллионов рублей. Преступление они, предположительно, совершили в период с 2020 по 2024 годы. Подозреваемые заключали фиктивные договора на обслуживание объектов «Россельхозцентра». Это и позволило им вывести бюджетные средства.

Силовики задержали экс-министра экологии Ростовской области Урбана
Узнать подробнее
Появилось видео задержания экс-министра экологии Ростовской области Урбана
Видео: t.me/cheRostov

В отношении Урбана и Маркарян возбуждено уголовное дело. Они задержаны. На видео с места событий видно, как силовики выводят экс-министра из ведомственного здания в наручниках и заводят в автозак.

Подробности дела будут уточняться.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд должен будет избрать меру пресечения для Урбана и Маркарян.

Читайте также:
Родственники требуют передать в Москву дело о пропавшей студентки из РостоваРыбаку в Ростовской области попалась рыба, из-за которой он может сесть на два годаЭкс-полицейский получил три года за «крышевание» донских предпринимателей
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Силовики нагрянули в МРЭО Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:56
В Ростове создали систему для дальнего обнаружения беспилотников
Сегодня, 12:30
Западный начало топить кипятком в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:15
«Аннушка разлила масло»: прохожий бросился под трамвай в центре Ростова
Сегодня, 11:39
Подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области
Сегодня, 11:37
"