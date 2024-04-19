В Сеть слили видео задержания экс-министра экологии Ростовской области Урбана

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
После ухода с министерской должности Урбан возглавил филиал ФГБУ «Россельхозцентр». Его самого и его заместителя Асмик Маркарян подозревают в присвоении и растрате более 11 миллионов рублей. Преступление они, предположительно, совершили в период с 2020 по 2024 годы. Подозреваемые заключали фиктивные договора на обслуживание объектов «Россельхозцентра». Это и позволило им вывести бюджетные средства.
В отношении Урбана и Маркарян возбуждено уголовное дело. Они задержаны. На видео с места событий видно, как силовики выводят экс-министра из ведомственного здания в наручниках и заводят в автозак.
Подробности дела будут уточняться.
Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд должен будет избрать меру пресечения для Урбана и Маркарян.