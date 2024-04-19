В центре Ростова 22 апреля отключат воду

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
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Updated Сегодня, 17:40
С 22.00 мск 22 апреля до 08.00 мск 23 апреля будет временно прекращена подача воды в границах улиц Текучева — проспекта М. Нагибина — улицы Нансена — проспекта Театрального — улицы Пушкинской — проспекта Сиверса.
Причиной отключения водоснабжения на этой территории стало проведение работ на сетях нового жилого комплекса, возводимого по улице Красноармейской.
«Мы приносим свои извинения жителям за временные неудобства. Специалисты Ростовводоканала постараются выполнить все необходимые работы в кратчайшие сроки, чтобы восстановить водоснабжение в указанном районе», — рассказали в водоканале.
Ранее стало известно, что коммунальный фонтан затопил проспект Королева в Ростове-на-Дону.