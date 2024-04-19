В центре Ростова 22 апреля отключат воду

С 22.00 мск 22 апреля до 08.00 мск 23 апреля будет временно прекращена подача воды в границах улиц Текучева — проспекта М. Нагибина — улицы Нансена — проспекта Театрального — улицы Пушкинской — проспекта Сиверса.