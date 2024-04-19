Власти Ростова пустили с молотка за 37 млн руб разрушающийся старинный особняк

Старинный особняк является объектом культурного наследия. В документах властей указано, что новый собственник здания сможет эксплуатировать его только на условиях сохранения. Дело в том, что в ОКН запрещено менять объемно-пространственные характеристики здания, менять фасады и многое другое. Все работы, проводимые на таких объектах, должны быть направлены на сохранение исторического облика дома.