Власти Ростова пустили с молотка за 37 млн руб разрушающийся старинный особняк

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Доходный дом Ботвинникова на Серафимовича, 54 пустят с молотка. Начальная стоимость здания составляет 37,5 миллиона рублей. Сами торги запланированы на 22 мая.
Старинный особняк является объектом культурного наследия. В документах властей указано, что новый собственник здания сможет эксплуатировать его только на условиях сохранения. Дело в том, что в ОКН запрещено менять объемно-пространственные характеристики здания, менять фасады и многое другое. Все работы, проводимые на таких объектах, должны быть направлены на сохранение исторического облика дома.
Вместе с тем само здание прибывает в аварийном состоянии, а его жильцов давно расселили.
Ранее власти Ростова решили пустить с молотка три других уникальных старинных дома.