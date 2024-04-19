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Published Сегодня, 07:38

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Власти Ростова пустили с молотка за 37 млн руб разрушающийся старинный особняк

Власти Ростова пустили с молотка за 37 млн руб разрушающийся старинный особняк

19 апреля 2024, 07:38
Фото: pxhere.com
Власти Ростова пустили с молотка за 37 млн руб разрушающийся старинный особняк
Объект культурного наследия на улице Серафимовича выставили на торги, следует из документов на сайте администрации Ростова.

Доходный дом Ботвинникова на Серафимовича, 54 пустят с молотка. Начальная стоимость здания составляет 37,5 миллиона рублей. Сами торги запланированы на 22 мая.

Старинный особняк является объектом культурного наследия. В документах властей указано, что новый собственник здания сможет эксплуатировать его только на условиях сохранения. Дело в том, что в ОКН запрещено менять объемно-пространственные характеристики здания, менять фасады и многое другое. Все работы, проводимые на таких объектах, должны быть направлены на сохранение исторического облика дома.

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Вместе с тем само здание прибывает в аварийном состоянии, а его жильцов давно расселили.

Ранее власти Ростова решили пустить с молотка три других уникальных старинных дома.

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