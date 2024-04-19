Задержанный в Ростовской области убийца байкера планировал сбежать в ЛНР

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
21-летний Шахин Аббасов прибыл в Ростовскую область в минувшую ночь. Он нашел временное убежище у знакомого, который в станице Казанской занимался торговлей овощами.
Торговец обещал помочь молодому человеку попасть на территорию Новороссии, чтобы тот смог избежать наказания за совершенное преступление.
Однако их планы рухнули, когда ночью пришли силовики и задержали Аббасова вместе с его сообщником.
Неизвестно, как предполагаемому убийце удалось преодолеть более 900 километров, обойдя все посты. Представители МВД РФ проведут проверку по этому факту.
Ранее стало известно о задержании предполагаемого убийцы.