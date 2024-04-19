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Published Сегодня, 16:41

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Updated Сегодня, 16:43

Задержанный в Ростовской области убийца байкера планировал сбежать в ЛНР

Задержанный в Ростовской области убийца байкера планировал сбежать в ЛНР

19 апреля 2024, 16:41
Задержанный в Ростовской области убийца байкера планировал сбежать в ЛНР
Стали известны подробности задержания предполагаемого убийцы московского байкера в Ростовской области, сообщает 1РнД со ссылкой на собственный источник.

21-летний Шахин Аббасов прибыл в Ростовскую область в минувшую ночь. Он нашел временное убежище у знакомого, который в станице Казанской занимался торговлей овощами.

Торговец обещал помочь молодому человеку попасть на территорию Новороссии, чтобы тот смог избежать наказания за совершенное преступление.

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Однако их планы рухнули, когда ночью пришли силовики и задержали Аббасова вместе с его сообщником.

Неизвестно, как предполагаемому убийце удалось преодолеть более 900 километров, обойдя все посты. Представители МВД РФ проведут проверку по этому факту.

Ранее стало известно о задержании предполагаемого убийцы.

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