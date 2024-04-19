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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

Западный начало топить кипятком в Ростове-на-Дону

Западный начало топить кипятком в Ростове-на-Дону

19 апреля 2024, 12:15
Фото: Unsplash
Западный начало топить кипятком в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии по асфальту разливается кипяток, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что трубы с кипятком прорвало в пятницу, 19 апреля, на пересечении 2-й Краснодарской и Малиновского. Из-за этого на дорогах появилась горячая вода, которая топит проезжую часть.

«На участке, который должны были закрыть для ремонта, едут машины. Люди прыгали через кипяток, помогая друг другу», — написал автор публикации.

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Западный начало топить кипятком в Ростове-на-Дону
Видео: ТГ Это Ростов

«Так у нас есть народная примета, если отремонтировали асфальт, значит будут менять трубы», — написали пользователи в комментариях.

«Часа 2 назад еще начало течь», — заявили ростовчане. Добавим, что официальной информации об этом не поступало.

Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Коммунальная авария#Трубы#Происшествия#Кипяток
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