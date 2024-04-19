Западный начало топить кипятком в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Они рассказали, что трубы с кипятком прорвало в пятницу, 19 апреля, на пересечении 2-й Краснодарской и Малиновского. Из-за этого на дорогах появилась горячая вода, которая топит проезжую часть.
«На участке, который должны были закрыть для ремонта, едут машины. Люди прыгали через кипяток, помогая друг другу», — написал автор публикации.
«Так у нас есть народная примета, если отремонтировали асфальт, значит будут менять трубы», — написали пользователи в комментариях.
«Часа 2 назад еще начало течь», — заявили ростовчане. Добавим, что официальной информации об этом не поступало.
Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.