Житель Ростова-на-Дону показал белого кота за миллион

Ранее RostovGazeta писала о самых дорогих кошках, которых продают в Ростове-на-Дону. Так, стоимость породистых котят может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Например, кошек породы Каракет, их еще называют домашними рысями, продают за 450 тысяч рублей.