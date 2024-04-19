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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Житель Ростова-на-Дону отказался продавать своего белого кота даже за миллион рублей

Житель Ростова-на-Дону показал белого кота за миллион

19 апреля 2024, 13:05
Фото: Авито.ру
Житель Ростова-на-Дону отказался продавать своего белого кота даже за миллион рублей
Ростовчанин решил похвастаться своим белым котом, которого он оценивает в один миллион рублей. Объявление о продаже появилось на популярном портале объявлений.

Его автор, проживающий в Советском районе Ростова-на-Дону с гордостью поделился фотографиями и рассказал о своем необычном питомце.

«Я вам его не продам, просто хвастаюсь. Кот очень крутой, 1 000 000 рублей», — написано в объявлении.

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«Я вам его не продам, просто хвастаюсь. Кот очень крутой, 1 000 000 рублей», — написано в объявлении.«Я вам его не продам, просто хвастаюсь. Кот очень крутой, 1 000 000 рублей», — написано в объявлении.
«Я вам его не продам, просто хвастаюсь. Кот очень крутой, 1 000 000 рублей», — написано в объявлении.
Фото: Авито.ру

Запись о коте просмотрели более 400 человек.

Ранее RostovGazeta писала о самых дорогих кошках, которых продают в Ростове-на-Дону. Так, стоимость породистых котят может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Например, кошек породы Каракет, их еще называют домашними рысями, продают за 450 тысяч рублей.

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