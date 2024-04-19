Житель Ростова-на-Дону показал белого кота за миллион

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Его автор, проживающий в Советском районе Ростова-на-Дону с гордостью поделился фотографиями и рассказал о своем необычном питомце.
«Я вам его не продам, просто хвастаюсь. Кот очень крутой, 1 000 000 рублей», — написано в объявлении.
Запись о коте просмотрели более 400 человек.
Ранее RostovGazeta писала о самых дорогих кошках, которых продают в Ростове-на-Дону. Так, стоимость породистых котят может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Например, кошек породы Каракет, их еще называют домашними рысями, продают за 450 тысяч рублей.