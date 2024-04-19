Жители Ростова вошли в число лидеров по тратам денег на отпуск

Почти половина (47%) из тех, кто намеревается отправиться в путешествие летом, планирует забронировать частное жилье, такое как квартиры или загородные дома. Этот формат отдыха чаще всего выбирают люди в возрасте от 35 до 44 лет (57% от общего числа). Среди жителей городов-миллионников наибольший интерес к аренде квартир и загородных домов проявляют жители Ростова-на-Дону (68%), Воронежа (65%), Уфы и Красноярска (по 62% в каждом городе).