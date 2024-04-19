Жители Ростова вошли в число лидеров по тратам денег на отпуск

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В тройке лидеров оказались Казань и Уфа, а в целом по стране люди готовы тратить на свой отдых около 65 тысяч рублей. Добавим, что путешественники из Краснодарского края меньше всего выделяют средств на отпуск — в среднем 47 тысяч рублей, так как большинство из них предпочитает проводить отпуск в своем родном регионе.
Что касается популярных направлений для поездок, то чаще всего россияне выбирают Краснодарский край, на долю которого приходятся 15% туристов. Далее идут Сочи, Санкт-Петербург и область.
Кроме того, в число лидеров попали Крым, Кавминводы, Алтай, Дагестан и Карелия. Именно в этих регионах жители России, в том числе Ростовской области, планируют отдохнуть этим летом. Зарубежный отдых оказался не слишком популярен среди соотечественников. А доля тех, кто вообще не собирается в поездки этим летом, достигает 28%.
Почти половина (47%) из тех, кто намеревается отправиться в путешествие летом, планирует забронировать частное жилье, такое как квартиры или загородные дома. Этот формат отдыха чаще всего выбирают люди в возрасте от 35 до 44 лет (57% от общего числа). Среди жителей городов-миллионников наибольший интерес к аренде квартир и загородных домов проявляют жители Ростова-на-Дону (68%), Воронежа (65%), Уфы и Красноярска (по 62% в каждом городе).