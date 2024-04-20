Авария оставила Ворошиловский район Ростова-на-Дону без воды

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Он рассказал, что произошел порыв водовода на бульваре Комарова, 8/2. Из-за этого сейчас нет воды в Ворошиловском районе.
В данный момент на месте работают специалисты Ростовводоканала и устраняют аварию. Завершиться они должны в субботу, 20 апреля, до 17 часов.
Добавим, что коммунальные аварии в городе происходят не в первый раз. Так, на этой неделе трубы с кипятком прорвало в пятницу на пересечении 2-й Краснодарской и Малиновского, что приводило к подтоплениям.
До этого власти прокомментировали слухи о массовом отключении воды в регионе.