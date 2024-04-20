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Авария оставила Ворошиловский район Ростова-на-Дону без воды

Авария оставила Ворошиловский район Ростова-на-Дону без воды

20 апреля 2024, 11:29
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошла коммунальная авария, из-за которой часть жителей осталась без холодной воды, сообщил глава МинЖКХ региона Сергей Сизиков.

Он рассказал, что произошел порыв водовода на бульваре Комарова, 8/2. Из-за этого сейчас нет воды в Ворошиловском районе.

В данный момент на месте работают специалисты Ростовводоканала и устраняют аварию. Завершиться они должны в субботу, 20 апреля, до 17 часов.

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Добавим, что коммунальные аварии в городе происходят не в первый раз. Так, на этой неделе трубы с кипятком прорвало в пятницу на пересечении 2-й Краснодарской и Малиновского, что приводило к подтоплениям.

До этого власти прокомментировали слухи о массовом отключении воды в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Авария#Водоснабжение#Коммунальная авария
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