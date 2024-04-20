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Байкер погиб на перевернувшемся мотоцикле в Ростовской области

Байкер погиб на перевернувшемся мотоцикле в Ростовской области

20 апреля 2024, 10:38
Фото: 1MI
В Ростовской области погиб байкер во время автоаварии, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в вечернее время в Белой Калитве. На улице Энгельса водитель мотоцикла превысил скорость и потерял контроль над управлением.

Из-за этого мотоцикл вылетел с дороги и перевернулся. От полученных травм байкер скончался, ему было 36 лет.

В данный момент правоохранители устанавливают все детали аварии. Добавим, что она произошла в пятницу, 19 апреля, в 22 часа.

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Ранее один человек скончался в столкновении большегрузов на трассе в донском регионе. В этом случае водитель Isuzu не выдержал дистанцию и влетел в «Камаз».

До этого два городских автобуса столкнулись в донской столице из-за гонки водителей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Байкер#Происшествия
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