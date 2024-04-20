Байкер погиб на перевернувшемся мотоцикле в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Происшествие случилось в вечернее время в Белой Калитве. На улице Энгельса водитель мотоцикла превысил скорость и потерял контроль над управлением.
Из-за этого мотоцикл вылетел с дороги и перевернулся. От полученных травм байкер скончался, ему было 36 лет.
В данный момент правоохранители устанавливают все детали аварии. Добавим, что она произошла в пятницу, 19 апреля, в 22 часа.
Ранее один человек скончался в столкновении большегрузов на трассе в донском регионе. В этом случае водитель Isuzu не выдержал дистанцию и влетел в «Камаз».
До этого два городских автобуса столкнулись в донской столице из-за гонки водителей.