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Два человека погибли в страшной аварии в Ростовской области

Два человека погибли в страшной аварии в Ростовской области

20 апреля 2024, 07:53
Фото: УГИБДД по СК
В Ростовской области погибли два человека в столкновении двух автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось вечером на дороге Таганрог — Покровское. Водитель Chevrolet Spark поворачивал налево на перекрестке и не пропустил Hyundai Sonata.

Водители не успели среагировать, что привело к столкновению. От полученных травм погибли водитель и пассажир Chevrolet.

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Второй автолюбитель оказался ранен, его доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее один человек скончался после столкновения большегрузов на трассе в регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого два городских автобуса столкнулись в донской столице из-за гонки водителей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария
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