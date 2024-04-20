Два человека погибли в страшной аварии в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Происшествие случилось вечером на дороге Таганрог — Покровское. Водитель Chevrolet Spark поворачивал налево на перекрестке и не пропустил Hyundai Sonata.
Водители не успели среагировать, что привело к столкновению. От полученных травм погибли водитель и пассажир Chevrolet.
Второй автолюбитель оказался ранен, его доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее один человек скончался после столкновения большегрузов на трассе в регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого два городских автобуса столкнулись в донской столице из-за гонки водителей.