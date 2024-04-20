Голубев: проект скоростного трамвая в Ростове обойдется дороже, чем аэропорт Платов

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Голубев заявил, что пока рано говорить о том, что сроки реализации проекта могут быть отодвинуты.
«Это масштабный инвестиционный проект. Его стоимость на начальном этапе — 61 миллиард рублей. В сравнении аэропорт Платов был дешевле», — сообщил глава региона.
Он добавил, что на строительство аэропорта было потрачено более 50 миллиардов рублей.
Напомним, первые скоростные трамваи планируют запустить в Ростове в 2027 году. Однако все ветки для него достроят только в 2028 году.