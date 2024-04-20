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Проект скоростного трамвая в Ростове оценили дороже аэропорта Платов

Голубев: проект скоростного трамвая в Ростове обойдется дороже, чем аэропорт Платов

20 апреля 2024, 07:19
Фото: 1MI

Проект скоростного трамвая в Ростове оценили дороже аэропорта Платов

Какие трудности сейчас существуют при реализации проекта «Скоростной трамвай» в Ростове, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Голубев заявил, что пока рано говорить о том, что сроки реализации проекта могут быть отодвинуты.

«Это масштабный инвестиционный проект. Его стоимость на начальном этапе — 61 миллиард рублей. В сравнении аэропорт Платов был дешевле», — сообщил глава региона.

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Он добавил, что на строительство аэропорта было потрачено более 50 миллиардов рублей.

Напомним, первые скоростные трамваи планируют запустить в Ростове в 2027 году. Однако все ветки для него достроят только в 2028 году.

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