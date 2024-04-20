Голубев заявил о планах снести обрушившийся дом на Нариманова в Ростове-на-Дону

Глава региона высказался на эту тему в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» и выразил надежду, что городские власти решат вопрос с домом, и всех людей расселят в 2024 году. По его словам, люди из аварийных зданий получают жилье в маневренном фонде, либо сразу в новых домах.