Голубев заявил о планах снести обрушившийся дом на Нариманова в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Глава региона высказался на эту тему в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» и выразил надежду, что городские власти решат вопрос с домом, и всех людей расселят в 2024 году. По его словам, люди из аварийных зданий получают жилье в маневренном фонде, либо сразу в новых домах.
Эти вопросы решаются за счет масштабных инвестиционных проектов и комплексного развития территорий. Губернатор отметил, что люди из аварийных домов должны понимать сроки решения проблемы.
Что касается дома на Нариманова, то вначале нужно решить вопрос с компенсационными выплатами людям. Губернатор рассказал, что само здание подлежит сносу.
Он не исключил, что на этом месте могут построить жилье в рамках комплексного развития территорий.
Напомним, что пятиэтажное общежитие на улице Нариманова частично обрушилось в конце января. Жильцам пришлось выбегать на улицу, оставив все свои вещи.