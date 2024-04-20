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Голубев заявил о планах снести обрушившийся дом на Нариманова в Ростове-на-Дону

Голубев заявил о планах снести обрушившийся дом на Нариманова в Ростове-на-Дону

20 апреля 2024, 13:41
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону снесут дом на улице Нариманова, который частично обрушился, сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона высказался на эту тему в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» и выразил надежду, что городские власти решат вопрос с домом, и всех людей расселят в 2024 году. По его словам, люди из аварийных зданий получают жилье в маневренном фонде, либо сразу в новых домах.

Эти вопросы решаются за счет масштабных инвестиционных проектов и комплексного развития территорий. Губернатор отметил, что люди из аварийных домов должны понимать сроки решения проблемы.

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Что касается дома на Нариманова, то вначале нужно решить вопрос с компенсационными выплатами людям. Губернатор рассказал, что само здание подлежит сносу.

Он не исключил, что на этом месте могут построить жилье в рамках комплексного развития территорий.

Напомним, что пятиэтажное общежитие на улице Нариманова частично обрушилось в конце января. Жильцам пришлось выбегать на улицу, оставив все свои вещи.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Василий Голубев#Нариманова
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