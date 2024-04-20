Губернатор Ростовской области сообщил об идее назначить «директора реки Дон»

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Голубев рассказал о важности сохранения водных объектов. Причем не только реки Дон, но и всех ее притоков.
«Когда-то один из руководителей высказывал такую идею. Она не реализована, но она имеет смысл, возможно, и сейчас. В общем, должен появиться директор реки», — заявил Голубев.
По его словам, такие большие реки, как Дон, обычно используются в каком-то узком направлении, а важен комплексный подход к их содержанию.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил о приобретение в регионе современного судна «Метеор», которое будет рассчитано на 120 мест. Это часть проекта по внедрению водного транспорта в области.