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Published Сегодня, 06:51

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Губернатор Ростовской области рассказал об идеи назначить директора реки

Губернатор Ростовской области сообщил об идее назначить «директора реки Дон»

20 апреля 2024, 06:51
Фото: rostovgazeta.ru
Губернатор Ростовской области рассказал об идеи назначить директора реки
Для развития туризма и сохранения водных объектов была инициатива ввести должность «директора реки», рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Голубев рассказал о важности сохранения водных объектов. Причем не только реки Дон, но и всех ее притоков.

«Когда-то один из руководителей высказывал такую идею. Она не реализована, но она имеет смысл, возможно, и сейчас. В общем, должен появиться директор реки», — заявил Голубев.

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По его словам, такие большие реки, как Дон, обычно используются в каком-то узком направлении, а важен комплексный подход к их содержанию.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил о приобретение в регионе современного судна «Метеор», которое будет рассчитано на 120 мест. Это часть проекта по внедрению водного транспорта в области.

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