Подрядчик оставил без горячей воды 10 улиц в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Днем в субботу, 20 апреля, подрядчик на улице Локомотивной занимался строительством канализационного коллектора и повредил теплотрассу. Речь идет о компании «СоюзДонСтрой».
В данный момент на месте находятся аварийные бригады, которые должны решить проблему. Вначале предстоит обследовать повреждения, после чего можно будет приступить к работам.
Горячей воды нет на улицах Курская, Футбольная, Тамбовская, Воронежская, Павленко, Курганная, Передовая, 2 переулок, Верхоянский, 20-я улица. Сейчас уточняются сроки выполнения работ.
Ранее появилась информация, что улицу Нансена затопило кипятком в донской столице.