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Published Сегодня, 17:29

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Подрядчик оставил без горячей воды 10 улиц в Ростове-на-Дону

Подрядчик оставил без горячей воды 10 улиц в Ростове-на-Дону

20 апреля 2024, 17:29
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошла авария, из-за которой в части города нет горячей воды, сообщили в городской администрации.

Днем в субботу, 20 апреля, подрядчик на улице Локомотивной занимался строительством канализационного коллектора и повредил теплотрассу. Речь идет о компании «СоюзДонСтрой».

В данный момент на месте находятся аварийные бригады, которые должны решить проблему. Вначале предстоит обследовать повреждения, после чего можно будет приступить к работам.

Авария оставила Ворошиловский район Ростова-на-Дону без воды
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Горячей воды нет на улицах Курская, Футбольная, Тамбовская, Воронежская, Павленко, Курганная, Передовая, 2 переулок, Верхоянский, 20-я улица. Сейчас уточняются сроки выполнения работ.

Ранее появилась информация, что улицу Нансена затопило кипятком в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Авария#Подрядчик#Городская администрация#Происшествия
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