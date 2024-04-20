Салоны автобусов начали прогреваться до +40 градусов в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Пассажир одного из автобусов рассказал, что температура в салоне поднялась выше 40 градусов. Он поинтересовался, почему водители не выключают обогрев.
«Апрель в Ростове — это уже почти лето, уже жарко, но еще жарче в автобусах. Обогреватели до лета работать будут?», — поинтересовался ростовчанин.
Пользователи в комментариях написали, что в салонах должно быть комфортно.
«Водители должны обеспечить комфорт для пассажиров. Напомним им», — пишут местные жители.
«Почти во всех автобусах, в которых я ездил, были кондиционеры, за исключением 63», — заявили горожане.
«Ужас, еще и печку включили», — сообщают ростовчане.
Ранее появилась информация, что в половине проверенных в Ростове автобусах не работали кондиционеры.