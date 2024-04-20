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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Салоны автобусов начали прогреваться до +40 градусов в Ростове-на-Дону

Салоны автобусов начали прогреваться до +40 градусов в Ростове-на-Дону

20 апреля 2024, 14:45
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону в салонах автобусов становится слишком жарко после потепления на улице, сообщили местные жители в соцсетях.

Пассажир одного из автобусов рассказал, что температура в салоне поднялась выше 40 градусов. Он поинтересовался, почему водители не выключают обогрев.

«Апрель в Ростове — это уже почти лето, уже жарко, но еще жарче в автобусах. Обогреватели до лета работать будут?», — поинтересовался ростовчанин.

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Пользователи в комментариях написали, что в салонах должно быть комфортно.

«Водители должны обеспечить комфорт для пассажиров. Напомним им», — пишут местные жители.

«Почти во всех автобусах, в которых я ездил, были кондиционеры, за исключением 63», — заявили горожане.

«Ужас, еще и печку включили», — сообщают ростовчане.

Ранее появилась информация, что в половине проверенных в Ростове автобусах не работали кондиционеры.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Жара#Температура#Обогрев#Салоны автобусов
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