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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:24

Спад жары и дожди пообещали ростовчанам с 20 апреля

Спад жары и дожди пообещали ростовчанам с 20 апреля

20 апреля 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области на выходных не стоит ждать жаркой погоды и могут пройти дожди, сообщили синоптики.

В регионе на выходные 20–21 апреля уже не будет такой жары, которая сложилась в середине месяца. Согласно прогнозам метеорологов, изменение температуры будет сопровождаться приходом дождей с возможными грозами.

В субботу, 20 апреля, в Ростове-на-Дону должно быть облачно, а на улицу лучше брать с собой зонт. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +23 градусов.

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В воскресенье, 21 апреля, прогнозируют облачную погоду. Ночью не будет значительных осадков, однако днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Сохранится сильный ветер, а температура воздуха ночью составит +15 градусов, днем ожидается +21 градус.

Ранее в регионе к устранению последствий непогоды привлекали 200 бригад.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Дожди#Грозы
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