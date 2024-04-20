Спад жары и дожди пообещали ростовчанам с 20 апреля

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В регионе на выходные 20–21 апреля уже не будет такой жары, которая сложилась в середине месяца. Согласно прогнозам метеорологов, изменение температуры будет сопровождаться приходом дождей с возможными грозами.
В субботу, 20 апреля, в Ростове-на-Дону должно быть облачно, а на улицу лучше брать с собой зонт. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +23 градусов.
В воскресенье, 21 апреля, прогнозируют облачную погоду. Ночью не будет значительных осадков, однако днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Сохранится сильный ветер, а температура воздуха ночью составит +15 градусов, днем ожидается +21 градус.
Ранее в регионе к устранению последствий непогоды привлекали 200 бригад.