США хочет дать Украине ракеты, способные достать до Ростова

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
По информации издания, более 300 конгрессменов одобрили инициативу о помощи на сумму 60 миллиардов долларов. Против оказались свыше 110 человек.
Издание пишет, что в документе предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Принятый законопроект предстоит рассмотреть в сенате, а после этого его передадут на подпись президенту США.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Добавим, что дальность применения этих ракет составляет 300 километров.
Стоит отметить, что в минувшем году сами американцы заявляли, что эти ракеты для ВСУ оказались неэффективны из-за мер, применяемых российскими военными для обороны территории своей страны.