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США хочет дать Украине ракеты, способные достать до Ростова

США хочет дать Украине ракеты, способные достать до Ростова

20 апреля 2024, 18:41
Фото: 1MI
Палата представителей США приняла законопроект, в котором прописана помощь Украине, в том числе военная, сообщает РБК.

По информации издания, более 300 конгрессменов одобрили инициативу о помощи на сумму 60 миллиардов долларов. Против оказались свыше 110 человек.

Издание пишет, что в документе предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Принятый законопроект предстоит рассмотреть в сенате, а после этого его передадут на подпись президенту США.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Добавим, что дальность применения этих ракет составляет 300 километров.

Стоит отметить, что в минувшем году сами американцы заявляли, что эти ракеты для ВСУ оказались неэффективны из-за мер, применяемых российскими военными для обороны территории своей страны.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#США#Украина#Ростов#Военная помощь
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