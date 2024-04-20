Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Так, по данным Ростовстата, самая недорогая свинина в регионе продается в Ростове. Средняя стоимость самого популярного шашлычного мяса там составляет 339 рублей за килограмм. А вот в Таганроге и Шахтах цены на свинину выше на 34 рубля.
При этом самая дешевая говядина продается в Шахтах — 509 рублей за килограмм. В том же Ростове это мясо на 30 рублей дороже, а в Таганроге за говядину нужно переплатить 60 рублей по сравнению с ценами в Шахтах.
Самый бюджетный шашлык обычно из куриного мяса. Средняя цена на него в Ростовской области составляет почти 197 рублей. При этом по региону его стоимость не слишком отличается. В Миллерово килограмм стоит 189 рублей, а в Сальске — 202 рубля.
Ранее стало известно, что цены на яйца не изменятся несмотря на традиционный рост спроса перед Пасхой.