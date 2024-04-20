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Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Где дешевле всего купить мясо в Ростовской области

Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области

20 апреля 2024, 07:17
Фото: 1MI
Где дешевле всего купить мясо в Ростовской области

В Ростове оказалась самая дешевая свинина в регионе

Где в Ростовской области закупить мясо для традиционного шашлычного сезона выяснили в редакции RostovGazeta.

Так, по данным Ростовстата, самая недорогая свинина в регионе продается в Ростове. Средняя стоимость самого популярного шашлычного мяса там составляет 339 рублей за килограмм. А вот в Таганроге и Шахтах цены на свинину выше на 34 рубля.

При этом самая дешевая говядина продается в Шахтах — 509 рублей за килограмм. В том же Ростове это мясо на 30 рублей дороже, а в Таганроге за говядину нужно переплатить 60 рублей по сравнению с ценами в Шахтах.

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Самый бюджетный шашлык обычно из куриного мяса. Средняя цена на него в Ростовской области составляет почти 197 рублей. При этом по региону его стоимость не слишком отличается. В Миллерово килограмм стоит 189 рублей, а в Сальске — 202 рубля.

Ранее стало известно, что цены на яйца не изменятся несмотря на традиционный рост спроса перед Пасхой.

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