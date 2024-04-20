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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Трехэтажное здание в центре Ростова пытаются продать за 320 млн рублей

Трехэтажное здание в центре Ростова пытаются продать за 320 млн рублей

20 апреля 2024, 12:46
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону выставили на продажу трехэтажное здание в самом центре города, говорится на тематическом сайте.

Здание расположено на улице Большой Садовой, а его площадь составляет 1,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже арендуют помещения под супермаркет, на втором находится столовая, а на третьем — учебный центр.

Отмечается, что в 50 метрах находится остановка транспорта. В здании есть отдельный вход, проведены все коммуникации.

Пивзавод не для «умников» продают по загадочной цене в Ростовской области
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Стоимость комплекса составляет 320 миллионов рублей. Получается, что каждый квадратный метр обойдется в 177 тысяч рублей.

До этого появилась информация, что пивзавод не для «умников» продают по загадочной цене в Ростовской области.

До этого стало известно, что собственники «бабушкиных» квартир в Ростове не могут продать свое жилье.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продажа#Центр города#Трехэтажное здание
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