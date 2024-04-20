Трехэтажное здание в центре Ростова пытаются продать за 320 млн рублей

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Здание расположено на улице Большой Садовой, а его площадь составляет 1,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже арендуют помещения под супермаркет, на втором находится столовая, а на третьем — учебный центр.
Отмечается, что в 50 метрах находится остановка транспорта. В здании есть отдельный вход, проведены все коммуникации.
Стоимость комплекса составляет 320 миллионов рублей. Получается, что каждый квадратный метр обойдется в 177 тысяч рублей.
До этого появилась информация, что пивзавод не для «умников» продают по загадочной цене в Ростовской области.
До этого стало известно, что собственники «бабушкиных» квартир в Ростове не могут продать свое жилье.