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ТЦ «Рио» эвакуировали в Ростове-на-Дону 20 апреля

ТЦ «Рио» эвакуировали в Ростове-на-Дону: что там случилось?

20 апреля 2024, 15:30
Фото: 1MI

ТЦ «Рио» эвакуировали в Ростове-на-Дону 20 апреля

В Ростове-на-Дону в субботу, 20 апреля, прошла эвакуация в торговом центре «Рио», сообщили горожане в соцсетях.

Они рассказали, что днем всех посетителей и сотрудников попросили выйти на улицу. В результате большое количество человек находятся возле здания и ждут, когда смогут войти.

«Всех вывели на улицу. Сработала пожарная тревога», — заявили ростовчане. Пользователи в комментариях начали интересоваться причиной эвакуации.

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«Даже с парковки всех выгнали, неизвестно, ничего не говорят», — пишут горожане.

«Мы услышали оповещение о ЧС и нас сразу эвакуировали», — сообщают посетители.

«Была сильная паника, без куртки выбежала. Не делайте так — холодно», — сообщила местная жительница. Добавим, что официальной информации о случившемся не было.

Ранее в Ростове экстренно эвакуировали ТЦ «Горизонт».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Происшествия#Пожарная тревога
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