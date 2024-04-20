ТЦ «Рио» эвакуировали в Ростове-на-Дону: что там случилось?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Они рассказали, что днем всех посетителей и сотрудников попросили выйти на улицу. В результате большое количество человек находятся возле здания и ждут, когда смогут войти.
«Всех вывели на улицу. Сработала пожарная тревога», — заявили ростовчане. Пользователи в комментариях начали интересоваться причиной эвакуации.
«Даже с парковки всех выгнали, неизвестно, ничего не говорят», — пишут горожане.
«Мы услышали оповещение о ЧС и нас сразу эвакуировали», — сообщают посетители.
«Была сильная паника, без куртки выбежала. Не делайте так — холодно», — сообщила местная жительница. Добавим, что официальной информации о случившемся не было.
Ранее в Ростове экстренно эвакуировали ТЦ «Горизонт».