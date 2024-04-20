Улицу Нансена затопило кипятком в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Они рассказали, что одна из дорог на Нансена в субботу, 20 апреля, скрылась под водой. Причем это коснулось довольно большого участка проезжей части.
Сейчас от воды поднимается пар в этой зоне. Но дорогу здесь не перекрывали и автомобилисты спокойно проезжают.
«А у нас теперь горячей воды нет из-за этого», — написали пользователи в комментариях.
«У нас уже неделю ее нет. Идем купаться туда», — пошутили пользователи. Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.
Напомним, что в этот же день авария оставила Ворошиловский район Ростова-на-Дону без воды.