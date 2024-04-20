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Улицу Нансена затопило кипятком в Ростове-на-Дону

Улицу Нансена затопило кипятком в Ростове-на-Дону

20 апреля 2024, 15:13
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии по улице Нансена потекли потоки горячей воды, сообщили ростовчане в соцсетях.

Они рассказали, что одна из дорог на Нансена в субботу, 20 апреля, скрылась под водой. Причем это коснулось довольно большого участка проезжей части.

Сейчас от воды поднимается пар в этой зоне. Но дорогу здесь не перекрывали и автомобилисты спокойно проезжают.

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«А у нас теперь горячей воды нет из-за этого», — написали пользователи в комментариях.

Фото: Это Ростов — ТГ

«У нас уже неделю ее нет. Идем купаться туда», — пошутили пользователи. Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.

Напомним, что в этот же день авария оставила Ворошиловский район Ростова-на-Дону без воды.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Горячая вода#Коммунальная авария#Улица Нансена#Происшествия
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