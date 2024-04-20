Улицы Ростова-на-Дону топит кипятком, а из ТЦ эвакуируют людей

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
В субботу, 20 апреля, в Ростове-на-Дону прошла эвакуация в торговом центре «Рио». Местные жители сообщили в соцсетях, что днем всех посетителей и сотрудников попросили покинуть здание и выйти на улицу.
В результате, большое количество людей оказалось снаружи и ожидало возможности вернуться внутрь. «Всех эвакуировали на улицу из-за пожарной тревоги», — сообщили ростовчане.
В полиции сообщили, что поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из торговых центров. Во время обследования никаких опасных предметов не обнаружили.
По словам ростовчан, днем в субботу произошла коммунальная авария по улице Нансена, из-за чего дорога оказалась затоплена кипятком. Инцидент затронул довольно обширный участок проезжей части.
Из-за слишком высокой температуры воды в этой области виден пар. Тем не менее, дорогу не закрыли, и автомобили могут проезжать по ней без проблем.
«Уже целую неделю у нас нет горячей воды. Пойдем, кажется, купаться сюда», — пошутили некоторые пользователи в комментариях.
Губернатор Василий Голубев объявил о планируемом сносе дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, который частично обрушился. Этой информацией он поделился в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону», выразив надежду, что местные власти решат вопрос с переселением жителей в 2024 году.
Голубев отметил, что первоочередной задачей является урегулирование вопроса компенсации для жильцов. По его словам, само здание подлежит сносу.
Напомним, что пятиэтажное общежитие на улице Нариманова частично обрушилось в конце января, вынудив жильцов бежать на улицу, оставив все свои вещи.