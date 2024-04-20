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Published Сегодня, 18:25

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Улицы Ростова-на-Дону топит кипятком, а из ТЦ эвакуируют людей

Улицы Ростова-на-Дону топит кипятком, а из ТЦ эвакуируют людей

20 апреля 2024, 18:25
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону провели эвакуацию в ТЦ «Рио», улицу Нансена затопило кипятком, а губернатор заявил о сносе здания на Нариманова, все самое важное, в материале RostovGazeta.

Эвакуация в ТЦ

В субботу, 20 апреля, в Ростове-на-Дону прошла эвакуация в торговом центре «Рио». Местные жители сообщили в соцсетях, что днем всех посетителей и сотрудников попросили покинуть здание и выйти на улицу.

В результате, большое количество людей оказалось снаружи и ожидало возможности вернуться внутрь. «Всех эвакуировали на улицу из-за пожарной тревоги», — сообщили ростовчане.

В полиции сообщили, что поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из торговых центров. Во время обследования никаких опасных предметов не обнаружили.

Затопило кипятком

По словам ростовчан, днем в субботу произошла коммунальная авария по улице Нансена, из-за чего дорога оказалась затоплена кипятком. Инцидент затронул довольно обширный участок проезжей части.

Из-за слишком высокой температуры воды в этой области виден пар. Тем не менее, дорогу не закрыли, и автомобили могут проезжать по ней без проблем.

«Уже целую неделю у нас нет горячей воды. Пойдем, кажется, купаться сюда», — пошутили некоторые пользователи в комментариях.

Снос здания

Губернатор Василий Голубев объявил о планируемом сносе дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, который частично обрушился. Этой информацией он поделился в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону», выразив надежду, что местные власти решат вопрос с переселением жителей в 2024 году.

Голубев заявил о планах снести обрушившийся дом на Нариманова в Ростове-на-Дону
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Голубев отметил, что первоочередной задачей является урегулирование вопроса компенсации для жильцов. По его словам, само здание подлежит сносу.

Напомним, что пятиэтажное общежитие на улице Нариманова частично обрушилось в конце января, вынудив жильцов бежать на улицу, оставив все свои вещи.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#ТЦ#Пожарная тревога
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