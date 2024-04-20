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Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 05:33

Самокаты под запретом: в Ростовском зоопарке изменили правила посещения с 20 апреля

Самокатчиков будут выгонять из ростовского зоопарка

20 апреля 2024, 05:29
Фото: Изображение Midjourney
Самокаты под запретом: в Ростовском зоопарке изменили правила посещения с 20 апреля

В зоопарке Ростова-на-Дону ввели запрет на самокаты и велосипеды

Ростовский-на-Дону зоопарк ввел новые правила посещения, которые начнут действовать с 20 апреля, сообщается в телеграм-канале зоопарка.

Начиная с субботы, 20 апреля, на территории зоопарка донской столицы нельзя будет передвигаться на: самокатах, роликовых коньках, велосипедах, скейтбордах, беговелах, детских машинках и прочих колесных гаджетах.

Причиной этого стало то, что в зоопарке не могут создать условия для передвижения на таких видах транспорта. Кроме того, сообщается, что в последнее время выросло число случаев травматизма при передвижении на подобном транспорте.

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Исключением стали только детские коляски и другой детский транспорт, но только при условии, что управлять им будут взрослые. Кроме того, разрешены средства передвижения для маломобильных граждан.

Нарушители будут выдворяться с территории зоопарка, а стоимость входного билета им возмещать никто не будет.

Ранее было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в Ростове мужчина, передвигающийся на электросамокате, наехал на пожилую женщину.

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