Самокатчиков будут выгонять из ростовского зоопарка

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Начиная с субботы, 20 апреля, на территории зоопарка донской столицы нельзя будет передвигаться на: самокатах, роликовых коньках, велосипедах, скейтбордах, беговелах, детских машинках и прочих колесных гаджетах.
Причиной этого стало то, что в зоопарке не могут создать условия для передвижения на таких видах транспорта. Кроме того, сообщается, что в последнее время выросло число случаев травматизма при передвижении на подобном транспорте.
Исключением стали только детские коляски и другой детский транспорт, но только при условии, что управлять им будут взрослые. Кроме того, разрешены средства передвижения для маломобильных граждан.
Нарушители будут выдворяться с территории зоопарка, а стоимость входного билета им возмещать никто не будет.
Ранее было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в Ростове мужчина, передвигающийся на электросамокате, наехал на пожилую женщину.