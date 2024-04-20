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Василий Голубев предложил принять дополнительные меры для поддержки многодетных семей

Василий Голубев предложил принять дополнительные меры для поддержки многодетных семей

20 апреля 2024, 09:00
Фото: Телеграм-канал «Дон меняется»
На ежегодном отчете перед депутатами Законодательного Собрания Ростовской области губернатор Василий Голубев объявил о дополнительных мерах поддержки многодетных семей.

Предложения включают удвоение ежемесячной выплаты на каждого ребенка и предоставление 50-процентной компенсации расходов на жилье.

Василий Голубев подчеркнул, что за последние пять лет количество многодетных семей увеличилось на 18%, и что каждый год более 200 тысяч семей в регионе получают социальную поддержку. Он также напомнил, что в 2023 году почти 85 тысяч семей получали пособие на ребенка, а более 33 тысячи — ежемесячные выплаты на детей в возрасте 1-2 лет.

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