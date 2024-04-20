Василий Голубев предложил принять дополнительные меры для поддержки многодетных семей

Василий Голубев подчеркнул, что за последние пять лет количество многодетных семей увеличилось на 18%, и что каждый год более 200 тысяч семей в регионе получают социальную поддержку. Он также напомнил, что в 2023 году почти 85 тысяч семей получали пособие на ребенка, а более 33 тысячи — ежемесячные выплаты на детей в возрасте 1-2 лет.