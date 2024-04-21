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Posted Сегодня, 18:28

Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Ростов-на-Дону ждет возвращение аномальной жары с 25 апреля

Аномальная жара вернется в Ростов-на-Дону в ближайщие дни

21 апреля 2024, 18:28
Фото: Изображение Midjourney
Ростов-на-Дону ждет возвращение аномальной жары с 25 апреля
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры воздуха. Уже с 25 апреля, в четверг, в город вернется аномальная жара, сообщают синоптики.

В этот день ожидается переменная облачность, при этом температура воздуха будет колебаться от +16 утром до +28 градусов в дневные часы. Ощущаться погода будет как +23 градусов. Ветер будет дуть с юго-восточного направления со скоростью 6 метров в секунду.

В ночь на 26 апреля температура опустится до +19-22 градусов, а в дневные часы в пятницу столбик термометра поднимется до +24 градусов. При этом ветер будет дуть со скоростью до 4,9 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится до конца недели.

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А с понедельника по среду температура не превысит отметки в +22 градусов.

Ранее стало известно, что дожди будут заливать Ростовскую область с 21 апреля.

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