Аномальная жара вернется в Ростов-на-Дону в ближайщие дни

В этот день ожидается переменная облачность, при этом температура воздуха будет колебаться от +16 утром до +28 градусов в дневные часы. Ощущаться погода будет как +23 градусов. Ветер будет дуть с юго-восточного направления со скоростью 6 метров в секунду.