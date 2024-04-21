Аномальная жара вернется в Ростов-на-Дону в ближайщие дни

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
В этот день ожидается переменная облачность, при этом температура воздуха будет колебаться от +16 утром до +28 градусов в дневные часы. Ощущаться погода будет как +23 градусов. Ветер будет дуть с юго-восточного направления со скоростью 6 метров в секунду.
В ночь на 26 апреля температура опустится до +19-22 градусов, а в дневные часы в пятницу столбик термометра поднимется до +24 градусов. При этом ветер будет дуть со скоростью до 4,9 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится до конца недели.
А с понедельника по среду температура не превысит отметки в +22 градусов.
Ранее стало известно, что дожди будут заливать Ростовскую область с 21 апреля.