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Боец СВО присоединился к поискам пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой

Боец СВО присоединился к поискам пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой

21 апреля 2024, 15:13
Фото: pxhere.com
Боец СВО присоединился к поискам пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой
К содействию в поисках ростовской студентки и спортсменки Анны Цомартовой присоединился боец из СВО, сообщает «КП Ростов».

Напомним, студентка ростовского вуза пропала в Каспийске два месяца назад. В Дагестан она приехала на спортивные соревнования, которые проиграла. Анна выбежала из Дворца спорта, не прихватив с собой телефон и документы. В последний раз девушку камеры наблюдения запечатлели на пути к побережью Каспийского моря. После этого на связь она не выходила.

Участник спецоперации, имя которого издание не сообщает, решил поддержать усилия по поиску, записав видеообращение, где он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

— Уважаемый Владимир Владимирович, я — военнослужащий СВО. Прошу вас оказать содействие по поиску и в расследовании спортсменки из Осетии.

В этом видео он выражает свою поддержку семье пропавшей.

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Семья в свою очередь благодарна за большое внимание к ситуации от неравнодушных людей.

Ранее стало известно, что родственники требуют передать в Москву дело о пропавшей студентки из Ростова.

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