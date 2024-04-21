Боец СВО присоединился к поискам пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой

Напомним, студентка ростовского вуза пропала в Каспийске два месяца назад. В Дагестан она приехала на спортивные соревнования, которые проиграла. Анна выбежала из Дворца спорта, не прихватив с собой телефон и документы. В последний раз девушку камеры наблюдения запечатлели на пути к побережью Каспийского моря. После этого на связь она не выходила.