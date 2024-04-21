Боец СВО присоединился к поискам пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Напомним, студентка ростовского вуза пропала в Каспийске два месяца назад. В Дагестан она приехала на спортивные соревнования, которые проиграла. Анна выбежала из Дворца спорта, не прихватив с собой телефон и документы. В последний раз девушку камеры наблюдения запечатлели на пути к побережью Каспийского моря. После этого на связь она не выходила.
Участник спецоперации, имя которого издание не сообщает, решил поддержать усилия по поиску, записав видеообращение, где он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
— Уважаемый Владимир Владимирович, я — военнослужащий СВО. Прошу вас оказать содействие по поиску и в расследовании спортсменки из Осетии.
В этом видео он выражает свою поддержку семье пропавшей.
Семья в свою очередь благодарна за большое внимание к ситуации от неравнодушных людей.
Ранее стало известно, что родственники требуют передать в Москву дело о пропавшей студентки из Ростова.