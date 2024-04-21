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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

IT-бухгалтер: какие новые профессии могут появиться в Ростовской области

IT-бухгалтер: какие новые профессии могут появиться в Ростовской области

21 апреля 2024, 09:07
Фото: Unsplash
IT-бухгалтер: какие новые профессии могут появиться в Ростовской области

Новые профессии могут появиться в Ростовской области

В Ростовской области с развитием технологий могут появиться новые профессии, рассказал RostovGazeta руководитель департамента клиентской поддержки цифрового финансового сервиса Lime Артем Павлов.

Среди крайне актуальных направлений на сегодня он назвал психологию, менеджмент, IT и Data Science. Они востребованы сейчас и перспективны в будущем. По его словам, есть вероятность, что в дальнейшем могут появиться какие-то новые модификации профессий в этих сферах.

«По нашей оценке, работа с Big Data и навык взаимодействия с большими данными будут интегрированы почти во все сферы деятельности. Например, в скором времени появится специальность IT-бухгалтер, IT-юрист и т. д. По сути, такой специалист сможет заменить целый отдел», — уточнил собеседник.

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Он добавил, что с развитием автоматизированных сервисов и искусственного интеллекта многие рутинные задачи, выполняемые с помощью ручного труда, будут заменены роботом. Эксперт отметил, что бояться этого не стоит, так как автоматизация может освободить сотрудников от рутины.

Ранее стало известно, что компании в Ростове массово набирают на работу студентов без опыта.

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#Илья Протвинов#Технологии#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Профессии#Психология
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