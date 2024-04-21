IT-бухгалтер: какие новые профессии могут появиться в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Среди крайне актуальных направлений на сегодня он назвал психологию, менеджмент, IT и Data Science. Они востребованы сейчас и перспективны в будущем. По его словам, есть вероятность, что в дальнейшем могут появиться какие-то новые модификации профессий в этих сферах.
«По нашей оценке, работа с Big Data и навык взаимодействия с большими данными будут интегрированы почти во все сферы деятельности. Например, в скором времени появится специальность IT-бухгалтер, IT-юрист и т. д. По сути, такой специалист сможет заменить целый отдел», — уточнил собеседник.
Он добавил, что с развитием автоматизированных сервисов и искусственного интеллекта многие рутинные задачи, выполняемые с помощью ручного труда, будут заменены роботом. Эксперт отметил, что бояться этого не стоит, так как автоматизация может освободить сотрудников от рутины.
Ранее стало известно, что компании в Ростове массово набирают на работу студентов без опыта.