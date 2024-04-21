IT-бухгалтер: какие новые профессии могут появиться в Ростовской области

Среди крайне актуальных направлений на сегодня он назвал психологию, менеджмент, IT и Data Science. Они востребованы сейчас и перспективны в будущем. По его словам, есть вероятность, что в дальнейшем могут появиться какие-то новые модификации профессий в этих сферах.