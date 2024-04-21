Итоги недели: в Ростове экс-министра поймали на хищениях и на три года закрыли цирк

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Published Сегодня, 17:49
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Updated Сегодня, 17:51
Около 2 часов ночи 19 апреля в районе города Каменск-Шахтинский военные силами противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Обломки дронов упали на территорию одного из местных промышленных предприятий.
По словам главы региона, в результате падения обломков было повреждено здание предприятия — выбиты стекла. Один из сотрудников получил легкие порезы, ему была оказана медицинская помощь на месте.
Ростовский цирк вернет себе исторический облик после масштабной реконструкции. Во время предстоящей ремонта здание ростовского цирка максимально возвратят к своему историческому виду. Об этом рассказала директор цирка Ирина Юркова.
По ее словам, на масштабное обновление цирка будет потрачено почти 2 миллиарда рублей. В ходе работ планируется отреставрировать фасад, заменить кресла в зрительном зале, а также полностью обновить все коммуникации.
Бывший министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Геннадий Урбан, ныне занимающий должность главы регионального филиала «Россельхозцентра», был задержан правоохранительными органами. Его подозревают в причастности к хищению 11 миллионов рублей.
Как сообщают источники, в период с 2020 по 2024 годы Урбан и его заместитель Асмик Маркарян заключали фиктивные договоры на обслуживание объектов подведомственного им учреждения.
По данному факту в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.