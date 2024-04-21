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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Стоимость квадратного метра вторичного жилья в три раза дешевле, чем в Москве

Квадратный метр на «вторичке» в Ростове обновил ценовой рекорд

21 апреля 2024, 13:13
Фото: 1MI
Стоимость квадратного метра вторичного жилья в три раза дешевле, чем в Москве

Стоимость квадратного метра на «вторичке» в Ростове приблизилась к 109 тысячам

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Ростове-на-Дону в марте 2024 года составила 108 978 рублей, следует из данных данным аналитического отчета «Яндекс Недвижимости».

Для сравнения, в Москве средняя цена «вторички» в этот период достигла 331 000 рублей за «квадрат». Таким образом, жилье на вторичном рынке донской столицы в три раза дешевле, чем в российской столице.

За последний год цены на вторичное жилье в Ростове-на-Дону выросли на 16%. При этом с февраля по март 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась на 1,8% — это одно из самых значительных подорожаний среди крупных российских городов за этот период.

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Разница в стоимости между новостройками и вторичным жильем в Ростове-на-Дону составляет 21,5% в пользу первичного рынка. Средняя цена квадратного метра на рынке новостроек в марте достигла 138 815 рублей.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Москва#Новостройки#Подорожание#Рынок недвижимости#Водоснабжение#Первичный рынок#Вторичное жилье#Квадратный метр
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