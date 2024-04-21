Квадратный метр на «вторичке» в Ростове обновил ценовой рекорд

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Для сравнения, в Москве средняя цена «вторички» в этот период достигла 331 000 рублей за «квадрат». Таким образом, жилье на вторичном рынке донской столицы в три раза дешевле, чем в российской столице.
За последний год цены на вторичное жилье в Ростове-на-Дону выросли на 16%. При этом с февраля по март 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась на 1,8% — это одно из самых значительных подорожаний среди крупных российских городов за этот период.
Разница в стоимости между новостройками и вторичным жильем в Ростове-на-Дону составляет 21,5% в пользу первичного рынка. Средняя цена квадратного метра на рынке новостроек в марте достигла 138 815 рублей.
Ранее стало известно, что тысячи жителей Ростова остались без воды из-за ошибки рабочих.