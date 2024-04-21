Квадратный метр на «вторичке» в Ростове обновил ценовой рекорд

За последний год цены на вторичное жилье в Ростове-на-Дону выросли на 16%. При этом с февраля по март 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась на 1,8% — это одно из самых значительных подорожаний среди крупных российских городов за этот период.