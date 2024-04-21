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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Названы самые востребованные специалисты в разных отраслях в Ростовской области

Названы самые востребованные специалисты в разных отраслях в Ростовской области

21 апреля 2024, 13:31
Фото: Unsplash
Названы самые востребованные специалисты в разных отраслях в Ростовской области

Больше 100 тысяч рублей в месяц в Ростове платят программистам и машинистам

В Ростовской области острее всего в соискателях нуждаются сферы производства, сельского хозяйства и строительства, поделились с журналистами аналитики «Авито Работа».

Так, больше всего вакансий в регионе (21%) приходится на долю производства и сельского хозяйства. Далее с долей в 11% следует отрасль строительства. Замыкает тройку лидеров по опубликованным вакансиям сфера продаж, на нее приходится 8% объявлений о поиске сотрудника. Столько же приходится и на транспорт и логистику. Еще 6% вакансий в Ростовской области относятся к курьерской доставке.

Фото: rostovgazeta.ru
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В сегменте рабочих и линейных вакансий самый большой доход предлагают фрезеровщикам — 141 489 рублей. Далее следуют машинисты. Предлагаемая им зарплата в Ростовской области в среднем составляет 100 442 рубля. Тройку лидером замыкают водители такси со средней зарплатой в 96 740 рублей. Больше 90 тысяч в регионе также получают токари и крановщики.

В сегменте рабочих и линейных вакансий самый большой доход предлагают фрезеровщикам — 141 489 рублей.В сегменте рабочих и линейных вакансий самый большой доход предлагают фрезеровщикам — 141 489 рублей.
В сегменте рабочих и линейных вакансий самый большой доход предлагают фрезеровщикам — 141 489 рублей.
Фото: rostovgazeta.ru

Среди офисных вакансий самую большую зарплату обещают программистам — в среднем 107 097 рублей. Менеджеры по продажам могут рассчитывать на доход в 88 511 рублей. Чуть меньше — 88 268 рублей — предлагают менеджерам по развитию. 79 тысяч рублей в среднем зарабатывают в регионе аналитики и технологи.

Среди офисных вакансий самую большую зарплату обещают программистам — в среднем 107 097 рублей.Среди офисных вакансий самую большую зарплату обещают программистам — в среднем 107 097 рублей.
Среди офисных вакансий самую большую зарплату обещают программистам — в среднем 107 097 рублей.
Фото: rostovgazeta.ru

В целом по Ростовской области предлагаемая соискателям зарплата выросла на 5,3% и сейчас составляет 54 923 рубля. Число же вакансий увеличилось на 45%. Столица региона Ростов-на-Дону занял четвертое место среди городов страны с наибольшим количеством жителей, довольных своей карьерой.

Ранее сообщалось, что серьезный дефицит таксистов наметился в Ростовской области.

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