Названы самые востребованные специалисты в разных отраслях в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Так, больше всего вакансий в регионе (21%) приходится на долю производства и сельского хозяйства. Далее с долей в 11% следует отрасль строительства. Замыкает тройку лидеров по опубликованным вакансиям сфера продаж, на нее приходится 8% объявлений о поиске сотрудника. Столько же приходится и на транспорт и логистику. Еще 6% вакансий в Ростовской области относятся к курьерской доставке.
В сегменте рабочих и линейных вакансий самый большой доход предлагают фрезеровщикам — 141 489 рублей. Далее следуют машинисты. Предлагаемая им зарплата в Ростовской области в среднем составляет 100 442 рубля. Тройку лидером замыкают водители такси со средней зарплатой в 96 740 рублей. Больше 90 тысяч в регионе также получают токари и крановщики.
Среди офисных вакансий самую большую зарплату обещают программистам — в среднем 107 097 рублей. Менеджеры по продажам могут рассчитывать на доход в 88 511 рублей. Чуть меньше — 88 268 рублей — предлагают менеджерам по развитию. 79 тысяч рублей в среднем зарабатывают в регионе аналитики и технологи.
В целом по Ростовской области предлагаемая соискателям зарплата выросла на 5,3% и сейчас составляет 54 923 рубля. Число же вакансий увеличилось на 45%. Столица региона Ростов-на-Дону занял четвертое место среди городов страны с наибольшим количеством жителей, довольных своей карьерой.
Ранее сообщалось, что серьезный дефицит таксистов наметился в Ростовской области.