Названы самые востребованные специалисты в разных отраслях в Ростовской области

Так, больше всего вакансий в регионе (21%) приходится на долю производства и сельского хозяйства. Далее с долей в 11% следует отрасль строительства. Замыкает тройку лидеров по опубликованным вакансиям сфера продаж, на нее приходится 8% объявлений о поиске сотрудника. Столько же приходится и на транспорт и логистику. Еще 6% вакансий в Ростовской области относятся к курьерской доставке.