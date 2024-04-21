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Published Сегодня, 08:52

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Updated Сегодня, 08:54

Около 4 тысяч человек приняли участие в забеге «Ростовское кольцо»

Около 4 тысяч человек пробежали «Ростовское кольцо» 21 апреля

21 апреля 2024, 08:52
Фото: тг-канал Алексея Логвиненко
Около 4 тысяч человек приняли участие в забеге «Ростовское кольцо»
В юбилейном 45-го легкоатлетическом пробеге «Ростовское кольцо» приняли участие почти четыре тысячи участников, сообщили градоначальник Ростова Алексей Логвиненко.
Из года в год ростовчане и гости города, покоряя дистанцию, демонстрируют целеустремленность и силу духа, — рассказал Логвиненко.

В забеге «Ростовское кольцо» приняли участие люди разных возрастов, начиная от молодежи и заканчивая пожилыми спортсменами. На старт вышли как начинающие любители бега, так и профессионалы.

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Ростовское кольцо-2024Ростовское кольцо-2024
Ростовское кольцо-2024Ростовское кольцо-2024
Ростовское кольцо-2024
Фото: тг-канал Алексея логвиненко

Таким образом, Ростов-на-Дону давно заслужил репутацию беговой столицы Юга, стимулируя жителей к активному образу жизни и заботе о здоровье.

Ранее стало известно, что дороги в Ростове перекроют из-за концерта и спортивных мероприятий 1 мая.

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#Наталья Романова#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Алексей Логвиненко#Юг
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