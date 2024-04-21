Около 4 тысяч человек пробежали «Ростовское кольцо» 21 апреля

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Из года в год ростовчане и гости города, покоряя дистанцию, демонстрируют целеустремленность и силу духа, — рассказал Логвиненко.
В забеге «Ростовское кольцо» приняли участие люди разных возрастов, начиная от молодежи и заканчивая пожилыми спортсменами. На старт вышли как начинающие любители бега, так и профессионалы.
Таким образом, Ростов-на-Дону давно заслужил репутацию беговой столицы Юга, стимулируя жителей к активному образу жизни и заботе о здоровье.
Ранее стало известно, что дороги в Ростове перекроют из-за концерта и спортивных мероприятий 1 мая.