Первый случай лихорадки Ку выявили в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Зарегистрировано два случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) у жителей Зимовниковского и Орловского районов Ростовской области. Инфицирование вирусом КГЛ произошло из-за укусов клещей.
Кроме того, в Ремонтненском районе зафиксирован случай заболевания лихорадкой Ку.
Все пострадавшие госпитализированы в больницы.
Лихорадка Ку (коксиеллез) — природно-очаговая зоонозная болезнь, которая протекает с лихорадкой, поражением легких, часто вызывает атипичную пневмонию, гепатит или эндокардит. Заболевание имеет склонность к затяжному течению. Возбудителем болезни являются бактерии.
«Лучший способ предотвратить заражение — не допустить присасывания клещей. На природе нужно быть особенно осторожными, регулярно проводить осмотр тела и одежды», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее стало известно, что Ростовскую область ожидает нашествие саранчи.