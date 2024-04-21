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Первый случай лихорадки Ку выявили в Ростовской области

Первый случай лихорадки Ку выявили в Ростовской области

21 апреля 2024, 10:41
Фото: rostovgazeta.ru
Первый случай лихорадки Ку выявили в Ростовской области
В медицинские учреждения области обратились 643 человека, пострадавших от укусов клещей, из них 264 — дети до 14 лет, сообщает Роспотребнадзора Ростовской области.

Зарегистрировано два случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) у жителей Зимовниковского и Орловского районов Ростовской области. Инфицирование вирусом КГЛ произошло из-за укусов клещей.

Кроме того, в Ремонтненском районе зафиксирован случай заболевания лихорадкой Ку.

Все пострадавшие госпитализированы в больницы.

Лихорадка Ку (коксиеллез) — природно-очаговая зоонозная болезнь, которая протекает с лихорадкой, поражением легких, часто вызывает атипичную пневмонию, гепатит или эндокардит. Заболевание имеет склонность к затяжному течению. Возбудителем болезни являются бактерии.

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«Лучший способ предотвратить заражение — не допустить присасывания клещей. На природе нужно быть особенно осторожными, регулярно проводить осмотр тела и одежды», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что Ростовскую область ожидает нашествие саранчи.

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#Наталья Романова#Ростовская область#Дети#Медицина#Клещи#Крымская геморрагическая лихорадка#Заболевания#Саранча
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