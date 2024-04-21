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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Полиция в Ростовской области устроила облавы на продавцов рыбы

Полиция в Ростовской области устроила облавы на продавцов рыбы

21 апреля 2024, 12:32
Фото: ГУ МВД по Ростовской области
Полиция в Ростовской области устроила облавы на продавцов рыбы
Сотрудники полиции Новочеркасска провели масштабные рейды на местных рынках, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

В ходе оперативно-профилактической операции «Путина-2024» полицейские проверили десятки индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу рыбной продукции на центральном рынке, казачьей ярмарке и других торговых точках города.

Полицейские изучили регистрационные и сопроводительные документы на реализуемую продукцию, а также проверили договоры аренды торговых мест.

Нарушений не нашли.

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Тем не менее, всем реализаторам рыбной продукции полицейские вручили предостережения о недопустимости правонарушений в сфере незаконной добычи и оборота водных биологических ресурсов.

Ранее стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области.

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#Наталья Романова#Ростовская область#Новочеркасск#Полиция#Нарушения#Незаконная добыча
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