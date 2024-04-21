Полиция в Ростовской области устроила облавы на продавцов рыбы

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В ходе оперативно-профилактической операции «Путина-2024» полицейские проверили десятки индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу рыбной продукции на центральном рынке, казачьей ярмарке и других торговых точках города.
Полицейские изучили регистрационные и сопроводительные документы на реализуемую продукцию, а также проверили договоры аренды торговых мест.
Нарушений не нашли.
Тем не менее, всем реализаторам рыбной продукции полицейские вручили предостережения о недопустимости правонарушений в сфере незаконной добычи и оборота водных биологических ресурсов.
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