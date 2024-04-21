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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Ростовчан в апреле ждет шестидневная рабочая неделя

Шестидневную рабочую неделю ввели в Ростовской области

21 апреля 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney
Ростовчан в апреле ждет шестидневная рабочая неделя

Ростовчан в апреле ждет шестидневная рабочая неделя

Ростовчан ждет шестидневная рабочая неделя в апреле 2024 года, напоминает Роструд.

В субботу, 27 апреля, ростовчане, которые работают по пятидневному графику, будут трудиться. Но потом последуют четыре выходных дня подряд — с 28 апреля по 1 мая.

В это время некоторые планируют поездки на отдых в другие регионы или отдых с шашлыками.

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Многие горожане с нетерпением ждут этих длинных выходных после шестидневной рабочей недели.

Стоит отметить, что в некоторых регионах могут быть дополнительные нерабочие дни в связи с местными праздниками.

Ранее стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области.

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#Наталья Романова#Ростов#Шестидневная рабочая неделя#2024 год#Выходные#Праздники#Апрель
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