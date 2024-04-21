Шестидневную рабочую неделю ввели в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В субботу, 27 апреля, ростовчане, которые работают по пятидневному графику, будут трудиться. Но потом последуют четыре выходных дня подряд — с 28 апреля по 1 мая.
В это время некоторые планируют поездки на отдых в другие регионы или отдых с шашлыками.
Многие горожане с нетерпением ждут этих длинных выходных после шестидневной рабочей недели.
Стоит отметить, что в некоторых регионах могут быть дополнительные нерабочие дни в связи с местными праздниками.
Ранее стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области.