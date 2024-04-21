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Собственник аварийной дамбы через Ростовское море заявил, что она работоспособна

Собственник аварийной дамбы через Ростовское море заявил, что она работоспособна

21 апреля 2024, 07:25
Фото: 1MI
Собственник аварийной дамбы через Ростовское море заявил, что она работоспособна
Дамба через Ростовское море, которая была признана аварийной, находится в рабочем состоянии, сообщает местное СМИ.

Дамба через Ростовское море в створе улицы Орской была призвана аварийной. Еще пять лет назад прокуратура обязала собственника отремонтировать плотину, но денег на это так и не нашлось. При этом дамбу готовы принять в собственность Ростовской области, но с условием, что ее отремонтируют.

Нынешнем собственником является госучреждение «Ростовмелиоводхоз». По сведениям donnews.ru, плотину регулярно обследуют. В прошлом году ее состояние оценивалось, как работоспособное.

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Ранее специалист заявил, что оставленные без внимания рекомендации Ростехнадзора привели к тому, что в Орске была разрушена дамба. Организация предупреждала, что в сооружении есть дефекты, однако никаких мер принято не было. В результате разрушения дамбы произошло мощное наводнение.

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#Ростов-на-Дону#Ремонт#Дамба#Ростовское море#Плотина#Затопление#Аварийное состояние#Капитальный ремонт
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