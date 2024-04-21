Собственник аварийной дамбы через Ростовское море заявил, что она работоспособна

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Дамба через Ростовское море в створе улицы Орской была призвана аварийной. Еще пять лет назад прокуратура обязала собственника отремонтировать плотину, но денег на это так и не нашлось. При этом дамбу готовы принять в собственность Ростовской области, но с условием, что ее отремонтируют.
Нынешнем собственником является госучреждение «Ростовмелиоводхоз». По сведениям donnews.ru, плотину регулярно обследуют. В прошлом году ее состояние оценивалось, как работоспособное.
Ранее специалист заявил, что оставленные без внимания рекомендации Ростехнадзора привели к тому, что в Орске была разрушена дамба. Организация предупреждала, что в сооружении есть дефекты, однако никаких мер принято не было. В результате разрушения дамбы произошло мощное наводнение.