Собственник аварийной дамбы через Ростовское море заявил, что она работоспособна

Дамба через Ростовское море в створе улицы Орской была призвана аварийной. Еще пять лет назад прокуратура обязала собственника отремонтировать плотину, но денег на это так и не нашлось. При этом дамбу готовы принять в собственность Ростовской области, но с условием, что ее отремонтируют.