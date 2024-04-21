Тело девушки обнаружили под окнами высотки в Волгодонске

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Трагический инцидент случился 18 апреля на улице Строителей. Прохожие, ставшие свидетелями происшествия, обнаружили тело девушки под окнами дома №7 и незамедлительно вызвали полицию и бригаду скорой помощи.
Однако медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть пострадавшей.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняется личность погибшей.
Официальной информации о гибели девушки не поступало. Подробности трагедии уточняются.
Ранее стало известно, что байкер погиб на перевернувшемся мотоцикле в Ростовской области.