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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

В Волгодонске девушка разбилась насмерть после падения с окна многоэтажки

Тело девушки обнаружили под окнами высотки в Волгодонске

21 апреля 2024, 11:37
Фото: Изображение Midjourney
В Волгодонске девушка разбилась насмерть после падения с окна многоэтажки
В городе Волгодонске произошла трагедия — молодая девушка погибла, выпав с балкона одного из многоэтажных домов, сообщает donday.ru.

Трагический инцидент случился 18 апреля на улице Строителей. Прохожие, ставшие свидетелями происшествия, обнаружили тело девушки под окнами дома №7 и незамедлительно вызвали полицию и бригаду скорой помощи.

Однако медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть пострадавшей.

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В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняется личность погибшей.

Официальной информации о гибели девушки не поступало. Подробности трагедии уточняются.

Ранее стало известно, что байкер погиб на перевернувшемся мотоцикле в Ростовской области.

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