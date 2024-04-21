Тысячи жителей Ростова остались без воды из-за ошибки рабочих

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Напомним, 20 апреля обеспокоенные жители Ростова пожаловались на то, что горячая вода стала заливать одну из дорог на Нансена. Местами проезжая часть ушла под воду. Причем от воды идет густой пар.
Причиной этого стали производственные работы по строительству канализационного коллектора по улице Локомотивной. Рабочие подрядной организации повредили теплотрассу.
Таким образом, часть Ленинского района Ростова осталась без горячей воды. Подачу теплоносителя перекрыли для устранения течи. При этом сроков завершения ремонтных работ в администрации не назвали.