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Published Сегодня, 06:32

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6 тысяч жителей Ростова остались без воды из-за ошибки рабочих

Тысячи жителей Ростова остались без воды из-за ошибки рабочих

21 апреля 2024, 06:32
Фото: 1MI
6 тысяч жителей Ростова остались без воды из-за ошибки рабочих
В Ростове-на-Дону по меньшей мере 25 домов остались без горячий воды на неопределенный срок, сообщили в городской администрации.

Напомним, 20 апреля обеспокоенные жители Ростова пожаловались на то, что горячая вода стала заливать одну из дорог на Нансена. Местами проезжая часть ушла под воду. Причем от воды идет густой пар.

Причиной этого стали производственные работы по строительству канализационного коллектора по улице Локомотивной. Рабочие подрядной организации повредили теплотрассу.

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Таким образом, часть Ленинского района Ростова осталась без горячей воды. Подачу теплоносителя перекрыли для устранения течи. При этом сроков завершения ремонтных работ в администрации не назвали.

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