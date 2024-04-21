В Ростове отремонтируют семь фонтанов

Так, будут произведен капитальный ремонт фонтанов «Фантазия» на Рабочей площади, «Ротонда» на улице Седова, «Покровский» в сквере на проспекте Кировском, «Сборщицы винограда» на Большой Садовой, «Лиры» на Пушкинской, «Орфей» рядом с филармонией и «Витязь и Змей» на Буденновском. Будет проверено электро и водоснабжение на объектах.