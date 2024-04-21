В Ростове отремонтируют семь фонтанов

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Так, будут произведен капитальный ремонт фонтанов «Фантазия» на Рабочей площади, «Ротонда» на улице Седова, «Покровский» в сквере на проспекте Кировском, «Сборщицы винограда» на Большой Садовой, «Лиры» на Пушкинской, «Орфей» рядом с филармонией и «Витязь и Змей» на Буденновском. Будет проверено электро и водоснабжение на объектах.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 мая 2024 года. Подрядчика выберут после 7 мая.
Все необходимые работы по ремонту исполнитель будет обязан произвести до конца текущего года.
Ранее стало известно, что собственник аварийной дамбы через Ростовское море заявил, что она работоспособна.