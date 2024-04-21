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Published Сегодня, 11:49

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В Ростове на ремонт фонтанов потратят 135 млн рублей

В Ростове отремонтируют семь фонтанов

21 апреля 2024, 11:49
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове на ремонт фонтанов потратят 135 млн рублей

В Ростове на ремонт фонтанов потратят 135 млн рублей

Власти Ростова-на-Дону объявили конкурс на ремонт и реконструкцию нескольких городских фонтанов. Общая стоимость контракта составляет 135, 01 миллиона рублей, сообщается на портале госзакупок.

Так, будут произведен капитальный ремонт фонтанов «Фантазия» на Рабочей площади, «Ротонда» на улице Седова, «Покровский» в сквере на проспекте Кировском, «Сборщицы винограда» на Большой Садовой, «Лиры» на Пушкинской, «Орфей» рядом с филармонией и «Витязь и Змей» на Буденновском. Будет проверено электро и водоснабжение на объектах.

На ремонт ростовского морга потратят более 100 миллионов рублей
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Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 мая 2024 года. Подрядчика выберут после 7 мая.

Все необходимые работы по ремонту исполнитель будет обязан произвести до конца текущего года.

Ранее стало известно, что собственник аварийной дамбы через Ростовское море заявил, что она работоспособна.

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