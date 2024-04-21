rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

В Ростовской области погибли 24 младенца

В Ростовской области погибли 24 младенца

21 апреля 2024, 07:51
Фото: 1MI
В Ростовской области погибли 24 младенца
За первые два месяца 2024 года в регионе умерли 24 младенца в возрасте до одного года, сообщает Росстат.

Этот показатель близок с данными за аналогичный период прошлого года. Тогда погибло 25 детей в возрасте до года.

Согласно статистике, на 1000 родившихся детей в Ростовской области приходится 4,5 случая младенческой смертности.

В Ростовской области в два раза увеличат выплаты многодетным семьям
Узнать подробнее

Всего в Южном федеральном округе за первые два месяца 2024 года зафиксировано 100 смертей. Низкая смертность в Калмыкии и Севастополе, а в Адыгее никто из младенцев не погиб за это время.

Ранее стало известно, что Василий Голубев предложил принять дополнительные меры для поддержки многодетных семей. Он планирует повысить ежемесячные выплаты и предоставить компенсации на жилье.

Читайте также:
В Ростове врачи спасли 650-граммовую девочкуВ Ростовской области умерли 134 новорожденных ребенкаВ Ростовской области в два раза увеличат выплаты многодетным семьям
#Наталья Романова#Ростовская область#Дети#Севастополь#Адыгея#Калмыкия#Росстат#Южный федеральный округ#Младенческая смертность#Младенцы
Подпишитесь
Тысячи жителей Ростова остались без воды из-за ошибки рабочих
Сегодня, 06:32
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022,, 16:03
Дожди в Ростовской области начнутся с 21 апреля
Вчера, 16:53
Собственник аварийной дамбы через Ростовское море заявил, что она работоспособна
Сегодня, 07:25
Улицы Ростова-на-Дону топит кипятком, а из ТЦ эвакуируют людей
Вчера, 18:25
"