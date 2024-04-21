В Ростовской области погибли 24 младенца

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Этот показатель близок с данными за аналогичный период прошлого года. Тогда погибло 25 детей в возрасте до года.
Согласно статистике, на 1000 родившихся детей в Ростовской области приходится 4,5 случая младенческой смертности.
Всего в Южном федеральном округе за первые два месяца 2024 года зафиксировано 100 смертей. Низкая смертность в Калмыкии и Севастополе, а в Адыгее никто из младенцев не погиб за это время.
Ранее стало известно, что Василий Голубев предложил принять дополнительные меры для поддержки многодетных семей. Он планирует повысить ежемесячные выплаты и предоставить компенсации на жилье.