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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

В центре Ростова мужчина набросился с ножом на прохожего

В центре Ростова мужчина набросился с ножом на прохожего

21 апреля 2024, 14:31
Фото: Изображение Midjourney
В центре Ростова мужчина набросился с ножом на прохожего
В Ростове 40-летний мужчина привлечен к ответственности за то, что в ходе ссоры применил нож, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В соцсетях очевидцы сообщили об уличном конфликте. По словам ростовчан одна из компаний прогуливалась по Большой Садовой, когда один из парней поссорился с прохожим.

После словесного конфликта оппонент достал нож и дважды ударил им молодого человека в живот.

Потерпевший обратился за помощью в медицинское учреждение. Ему была оказана необходимая помощь, а его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По информации регионального ГУ МВД по Ростовской области, подозреваемый был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

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В отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, результаты которой помогут принять решение о возбуждении уголовного дела и привлечении его к ответственности.

Раннее стало известно, что полиция в Ростовской области устроила облавы на продавцов рыбы.

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#Наталья Романова#Больница#Полиция#Рыба#Уголовное дело#Ростов#Хулиганство#Мужчины#Ссора#Протокол
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