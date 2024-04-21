В центре Ростова мужчина набросился с ножом на прохожего

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В соцсетях очевидцы сообщили об уличном конфликте. По словам ростовчан одна из компаний прогуливалась по Большой Садовой, когда один из парней поссорился с прохожим.
После словесного конфликта оппонент достал нож и дважды ударил им молодого человека в живот.
Потерпевший обратился за помощью в медицинское учреждение. Ему была оказана необходимая помощь, а его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По информации регионального ГУ МВД по Ростовской области, подозреваемый был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.
В отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, результаты которой помогут принять решение о возбуждении уголовного дела и привлечении его к ответственности.
Раннее стало известно, что полиция в Ростовской области устроила облавы на продавцов рыбы.