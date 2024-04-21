Вымирание Ростовской области ускорилось в 2024 году

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Так, за январь–февраль 2024 года в Ростовской области родилось 5259 человек. За этот же период в регионе скончались 9929 человек.
Таким образом, разница между количеством родившихся и умерших за первые два месяца текущего года составила 4670 человек. Тогда как в прошлом году за тот же период убыль населения составила 3900 человек.
Стоит отметить, что Ростовская область вымирает быстрее, чем Кубань. В Краснодарском крае за тот же период естественная убыль населения составила 4595 человек. При том, что родились там 8496 детей, а умер 13091 человек.
Напомним, в январе текущего года в Ростовской области умерли 10 младенцев. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель снизился на пять.