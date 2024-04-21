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Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Жители Ростовской области стали все реже жениться и чаще разводиться

Жители Ростовской области стали все реже жениться и чаще разводиться

21 апреля 2024, 16:10
Фото: Изображение Midjourney
Жители Ростовской области стали все реже жениться и чаще разводиться
В Ростовской области наблюдается тревожная тенденция. В регионе стало меньше заключаемых браков и больше разводов, сообщает Росстат.

Согласно статистике, за январь и февраль в 2023 году в области было зарегистрировано 2533 брака. Для сравнения, за аналогичный период в 2024 году этот показатель составлял 2405 браков, то есть на 128 браков меньше.

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При этом количество разводов, напротив, увеличилось. Если за январь и февраль в 2023 году было зафиксировано 2708 разводов, то в 2024 году этот показатель вырос до 2910 разводов. Количество разводов увеличилось на 202.

Ранее стало известно, что в Ростовской области погибли 24 младенца за первые два месяца года.

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#Наталья Романова#Ростовская область#Статистика#Росстат#Браки#Разводы
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