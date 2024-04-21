Жители Ростовской области стали все реже жениться и чаще разводиться

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Согласно статистике, за январь и февраль в 2023 году в области было зарегистрировано 2533 брака. Для сравнения, за аналогичный период в 2024 году этот показатель составлял 2405 браков, то есть на 128 браков меньше.
При этом количество разводов, напротив, увеличилось. Если за январь и февраль в 2023 году было зафиксировано 2708 разводов, то в 2024 году этот показатель вырос до 2910 разводов. Количество разводов увеличилось на 202.
Ранее стало известно, что в Ростовской области погибли 24 младенца за первые два месяца года.