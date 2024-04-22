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Published Сегодня, 16:16

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Updated Сегодня, 16:18

Актер Безруков восхитился погодой в Ростове-на-Дону

Актер Безруков восхитился погодой в Ростове-на-Дону

22 апреля 2024, 16:16
Фото: 1MI
Актер Сергей Безруков назвал потрясающей погоду в Ростове-на-Дону, сообщил он в соцсетях.

Артист опубликовал видео, в котором он прогуливается по городу. На фоне видна солнечная погода, которую он назвал потрясающей.

Фото: соцсети

После этого актер показал одну из улиц города и добавил, что в Ростове иногда бывает холодно. Также он рассказал, что направляется на работу во ВГИК.

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Добавим, что актер приезжает в Ростов не в первый раз. До этого он наловил на палку ведро окуней на территории города.

Ранее появилась информация, что таганрожец Федор Добронравов отменил все спектакли на год из-за операции. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, актер Марат Башаров остановил спектакль в Ростове, когда зрителю стало плохо.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Солнечная погода
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