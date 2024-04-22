Актер Безруков восхитился погодой в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Артист опубликовал видео, в котором он прогуливается по городу. На фоне видна солнечная погода, которую он назвал потрясающей.
После этого актер показал одну из улиц города и добавил, что в Ростове иногда бывает холодно. Также он рассказал, что направляется на работу во ВГИК.
Добавим, что актер приезжает в Ростов не в первый раз. До этого он наловил на палку ведро окуней на территории города.
Ранее появилась информация, что таганрожец Федор Добронравов отменил все спектакли на год из-за операции. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, актер Марат Башаров остановил спектакль в Ростове, когда зрителю стало плохо.