Авто пойманных на пьянстве жителей Ростовской области предложили отдавать на СВО

Судебным приставам других регионов, в том числе и Ростовской области, нужно взять на вооружение опыт Пермского края по передаче на фронт машин, конфискованных за езду их владельцев в нетрезвом виде, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

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