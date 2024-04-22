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Published Сегодня, 13:47

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Updated Сегодня, 13:49

Общественник призвал судебных приставов в Ростовской области перенять практику Перми

Авто пойманных на пьянстве жителей Ростовской области предложили отдавать на СВО

22 апреля 2024, 13:47
Фото: 1MI
Общественник призвал судебных приставов в Ростовской области перенять практику Перми
Судебным приставам других регионов, в том числе и Ростовской области, нужно взять на вооружение опыт Пермского края по передаче на фронт машин, конфискованных за езду их владельцев в нетрезвом виде, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

По информации в СМИ, судебные приставы Пермского края передали на фронт машины, изъятые у их владельцев за езду в состоянии алкогольного опьянения.

«В 2022 году в Уголовный кодекс была введена новая норма, которая разрешает конфискацию личного транспортного средства в случае повторного задержания водителя, если тот находится в нетрезвом виде. В данном случае есть решение суда, и приставы приняли правильное решение — отправить внедорожники на фронт», — отмечает Владислав Махмудов.
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Собеседник делится мнением, что эту практику надо взять на вооружение и приставам из других регионов.

«Переданные на фронт автомобили пойдут только на пользу нашим бойцам», — уверен собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему в Ростовской области могут реквизировать имущество.

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