Авто пойманных на пьянстве жителей Ростовской области предложили отдавать на СВО

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
По информации в СМИ, судебные приставы Пермского края передали на фронт машины, изъятые у их владельцев за езду в состоянии алкогольного опьянения.
«В 2022 году в Уголовный кодекс была введена новая норма, которая разрешает конфискацию личного транспортного средства в случае повторного задержания водителя, если тот находится в нетрезвом виде. В данном случае есть решение суда, и приставы приняли правильное решение — отправить внедорожники на фронт», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник делится мнением, что эту практику надо взять на вооружение и приставам из других регионов.
«Переданные на фронт автомобили пойдут только на пользу нашим бойцам», — уверен собеседник.
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